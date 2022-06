Verschwundenea Baby 40 Jahre nach Tod der Eltern gefunden

Die texanischen Behörden haben über 40 Jahre nach dem ungeklärten Tod eines Paares dessen damals verschwundene Tochter ausfindig gemacht. "Baby Holly wurde gesund und munter aufgefunden und ist jetzt 42 Jahre alt", teilte das Büro des Generalstaatsanwalts des südwestlichen Bundesstaates, Ken Paxton, am Donnerstag mit. Die Behörden hoffen, nun auch das Ableben der Eltern aufklären zu können.

Die Polizei hofft nun auf neue Hinweise in dem Fall. Nach Angaben der Staatsanwalt war Holly als Kleinkind in einer Kirche in Arizona zurückgelassen worden. Sie wuchs dann dort in einer Familie auf, deren Mitglieder nicht in Verbindung mit dem Kriminalfall gebracht werden.