Vermisste Gloria Albrecht: Neue Spur führt nach Lindau

Im Fall der seit Anfang März verschwundenen Lustenauerin Gloria Albrecht gibt es jetzt eine neue Spur. Zeugen sollen die 26-Jährige in Lindau gesehen haben.

Schon seit einem halbem Jahr sucht die Familie der jungen Frau verzweifelt nach einem Hinweis auf den Verbleib der 26-Jährigen. Gloria Albrecht wollte am 5. März noch in den Messepark einkaufen gehen, ist aber nie nach Hause zurückgekehrt. Die Sozialpädagogin wird von ihrer als sehr sensibel beschrieben, am Tag nach ihrem spurlosen Verschwinden wollte sie eine neue Stelle im Mädchencafe in Lustenau antreten.