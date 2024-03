Verschuldensfrage nach tödlichem Fenstersturz in Wien unklar

Nach einem tödlichen Sturz eines 39-Jährigen aus einem Wohnungsfenster in Wien-Rudolfsheim am Mittwochvormittag gab es am Donnerstag vorerst keine neuen Erkenntnisse zum genauen Hergang. Ein Fremdverschulden kann demnach weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Wie die Landespolizeidirektion Wien auf APA-Anfrage mitteilte, haben sich aktuell "noch keine neuen, für die Öffentlichkeit relevanten, Erkenntnisse ergeben".

Der Mann war am Mittwochvormittag nach einem Sturz aus einem Fenster einer Wohnung verstorben, jedoch konnten weder die Umstände des Sturzes noch einige Verletzungsmuster eindeutig geklärt werden. Die Wiener Berufsrettung stellte an Ort und Stelle nur mehr den Tod des Mannes fest. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen und befasste sich mit ersten Umfelderhebungen, auch eine Obduktion wurde angeregt.