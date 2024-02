Verschrotter: 160.000 Altautos jährlich nicht in Verwertung

Rund 200.000 Altautos fallen jährlich in Österreich zur Verwertung an

Rund 200.000 Altautos fallen jährlich in Österreich zur Verwertung an, aber nur knapp 40.000 davon werden auch fachmännisch verschrottet, warnt der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe. "Der Rest verschwindet meist illegal im Ausland. Das muss sich ändern", so der Verband. Denn bei richtiger Aufbereitung könnten je Fahrzeug im Schnitt rund 982 kg Wertstoffe verwertet werden.

Die Branche ruft dazu auf, Altautos in Österreich kostenlos bei den Herstellern oder Importeuren zu entsorgen. "Nur so können sie ordnungsgemäß in österreichischen Anlagen verwertet werden" betonten die Verschrotter am Donnerstag in einer Aussendung. Sie erinnerten daran, dass es seit 2002 das Altfahrzeug-Gesetz gibt, welches Hersteller und Importeure verpflichtet, alle Altfahrzeuge ihrer Marke kostenlos zurückzunehmen.