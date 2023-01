Verschollener Tiefseesaibling im Bodensee überlebte lange unentdeckt

Vor knapp zehn Jahren wurden am Bodensee einige Exemplare des Tiefseesaiblings entdeckt - nachdem dieser über 40 Jahre lang verschollen war.

Man rätselte, ob die Tiere in einem der bestuntersuchten Gewässer der Welt so lange übersehen wurden, oder ob es sich um Abkömmlinge des herkömmlichen Saiblings handelt, die sich an das Leben in der Tiefe anpassen konnten. Ein Forscherteam wies nun nach, dass der Tiefseesaibling offenbar unentdeckt in der Tiefe überlebt hat.