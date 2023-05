Der einstige Katalogversender Quelle ist in Östereich Geschichte

Der einstige Katalogversender Quelle ist in Östereich Geschichte ©APA (dpa) Archivbild

Versandhändler Quelle wird in Österreich zu Universal

Nach mehr als 60 Jahren ist der Versandhändler Quelle in Österreich bald Geschichte. Mit Anfang Juni verschmilzt Quelle Österreich mit dem Online-Versandhändler Universal, teilte Eigentümer Unito am Mittwoch mit. Die Versandhandelsgruppe will sich hierzulande auf die Kernmarken Otto und Universal konzentrieren, um langfristig die Nummer zwei am Markt (nach Amazon) zu werden. Quelle Deutschland sei von der Verschmelzung nicht betroffen und bleibe eigenständig.

"Offene Bestellungen, die bereits über quelle.at getätigt wurden, werden wie gewohnt bearbeitet und geliefert", so das Unternehmen in einer Aussendung. Artikel, die in den eigenen Warenkörben und Merkzettel gespeichert wurden, seien dann auch im neuen Universal Konto auffindbar.

Die Marktposition von Universal werde durch die Verschmelzung deutlich gestärkt. Ab 2025 sollen alle Beschäftigten in Salzburg in ein neues Bürogebäude übersiedeln. Unito gehört zur deutschen Otto-Gruppe, hat aber in Graz und Salzburg Niederlassungen.

Der einstige Katalogversender Quelle schlitterte nach der Insolvenz des Unternehmens in Deutschland 2009 auch in Österreich in die Pleite und wurde vom Hamburger Versandriese Otto übernommen.