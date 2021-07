Verpackungsindustrie verzeichnet hohe Nachfrage

Der Konjunkturmotor brummt, aber Corona hat einiges durcheinandergewirbelt. Lager wurden geleert und müssen wieder aufgefüllt werden - gleichzeitig ist aber die Nachfrage enorm und Lieferketten funktionieren noch nicht wieder reibungslos. Zuletzt verwiesen heimische Molkereien auf gestiegene Preise für Verpackungen und sorgten sich über Lieferengpässe. "Die Situation ist herausfordernd", sagte nun der Geschäftsführer des Propak-Verbandes, Martin Widermann, im APA-Gespräch.

Über etwaige Engpässe wollte der Branchenvertreter nicht spekulieren. "Wir haben bisher alle Lieferungen sicher erfüllt. Aber es ist schon so, dass die Nachfrage sehr groß ist und die Versorgung mit Rohpapier etwas länger dauert", sagte Widermann. "Einzelne Qualitäten sind bis November ausverkauft." Er glaube aber nicht, dass Engpässe drohten und Verpackungskunden nicht beliefert werden könnten.

Vor allem seien Rohmaterialien massiv teurer geworden, was auf die Wertschöpfung drücke. Das gelte für Papier und Farben, aber auch den Transport und die Energie. Solche Teuerungen müssten in einem angemessenen Ausmaß weitergegeben werden, so Widermann.