Verpackungsfrei einkaufen mit der Stempelpass-Aktion

Der Weltladen Hohenems ist nun auch beim verpackungsfreien Einkaufen dabei. Plastik und Einwegmüll vermeiden geht im Alltag nämlich mit praktischen Alternativen.

Von der robusten Jausenbox über Kupfertrinkflaschen, leichtes Bambusgeschirr, Besteck und Strohhalme aus Bambus, Glas oder Leichtmetall bis hin zum Mitnehmbeutel gelingt das müllreduzierte Leben unterwegs. Mit Sorgfalt und in bester Qualität wurden diese Produkte von den Produzentinnen in Indien aus natürlichen Materialien gefertigt und haben es trotz der Corona-Krise in den Weltladen geschafft.

Auch für den plastikfreien Einkauf gibt es tolle Produkte, wie Taschen aus Jute oder Baumwolle, Gemüsebeutel und zum Beispiel ein Seifentäschchen zum restlosen Aufbrauchen von kleinen Seifen. Für besondere Zwecke gibt es als Alternative zu Wegwerflöffeln sogar essbare Löffel.

Und natürlich helfen auch die vielen „Upcycling“-Produkte aus Glas, Plastik, Altmetall oder Stoffabfällen, den Ressourcenverbrauch einzuschränken.