Verpackungsfrei einkaufen – mit dem e5-Stempelpass

Mit Begeisterung und Nachhaltigkeit im Herzen geht auch dieses Jahr in Hohenems eine besondere Tradition weiter: Der Stempelpass für verpackungsfreies Einkaufen!

Seit dem erfolgreichen Start im Jahr 2020 hat sich die Aktion zu einem wahren Vorreiter für umweltbewusstes Handeln entwickelt. Unter dem inspirierenden Motto „Weniger im Mülleimer, mehr in der Geldbörse“ bündeln die Stadt Hohenems und zahlreiche lokale Betriebe ihre Kräfte, um gemeinsam einen entscheidenden Schritt in Richtung Verpackungsverzicht zu gehen. Mit Freude setzen sie ihre Mission fort, überflüssigen Müll zu reduzieren und dabei nicht nur die Umwelt, sondern auch die Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Denn dieses Projekt beweist, dass nachhaltiges Handeln und ökonomische Vorteile Hand in Hand gehen können!