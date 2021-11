Verpackungsbranche unter Druck: Weihnachten aber "gesichert"

Selten wird an die Firmen dahinter gedacht, ihre Produkte aus Papier und Karton finden sich aber doch in jedermanns Alltagsleben - seien es Verpackungen, Hygienewaren oder Büroartikel. Aufträge gibt es für die Branche genug, doch sieht sich diese mit massiven Preissprüngen bei Papier, Karton und Energie konfrontiert. Ein enormer Kostendruck wird beklagt. Teils gebe es derzeit Lieferverzögerungen, aber keine Ausfälle, wird betont. Auch Weihnachten sei "gesichert".

"Die Lieferketten haben sich noch nicht vom Lockdown erholt", erläuterte Georg-Dieter Fischer, Obmann des Verbandes Propak, in dem 85 heimische Unternehmen mit knapp 9.000 Mitarbeitern zusammengefasst sind, im Gespräch mit der APA. "Sie funktionieren noch nicht wie früher. Das führt zu Zeitverzögerungen." Die Schwierigkeiten sind für die Branche nicht ganz so schwerwiegend wie in anderen Industriebereichen, weil so viel Papier recycelt wird. "Der Anteil an recyceltem Material liegt in unsere Branche bei 75 Prozent, die Sammel- und Verwertungsquote bei Verpackungen aus Papier und Karton sogar bei 90 Prozent", so Fischer. Die Sparte sei "Substitutionsgewinner". Beispielsweise seien zuletzt Innovationen wie Katzenstreu aus Faserstoffverpackung oder Äpfel aus Wellpappepackungen durch heimische Firmen entstanden.