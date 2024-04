Vernissage: „BOLUS FORTE“

Mit der Verankerung des „BOLUS FORTE“ auf dem Hohenemser Schlossplatz wird ein innovatives Kunstprojekt präsentiert, welches die Abfallproblematik in der Landwirtschaft thematisiert. Entstanden ist das Projekt im diesjährigen Poolbar Generator.

In Zusammenarbeit mit dem BSBZ Hohenems, dem Vorarlberger Gemeindeverband und der Stadt Hohenems entstand im Kunstlabor des Poolbar Generators unter der Leitung von Lukas Klestil ein überdimensionierter Bolus, ein Käfigmagnet, der in der Landwirtschaft Nutztiere vor größerem Schaden während der Nahrungsaufnahme bewahrt: Weggeworfener Abfall wird durch das Mähen zu kleinen, scharfkantigen Metallteilen gehäckselt. Der Pansenbolus wird dem Nutztier eingesetzt, um im Magen die verschluckten Metallteile magnetisch anzuziehen und so innere Verletzungen zu verhindern.