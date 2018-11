Am Donnerstag, dem 22. November 2018, fand im Löwensaal das achte Vernetzungstreffen der Pädagogen statt.

Es folgte ein Vortrag von Christian Holzknecht mit dem Titel „Kinder mit Begeisterung auf deren Bühne rocken“. Seit 35 Jahren arbeitet Holzknecht als Fotograf und Motivationscoach. Im Zuge dessen setzt er sich mit wesentlichen Fragen des menschlichen Lebens auseinander, auf welche er in vielen Gesprächen inspirierende Antworten gefunden hat: „Was führt dazu, dass sich Menschen nicht schön finden? Weshalb sehen viele Kinder und Jugendliche ihre Einzigartigkeit nicht? Was hat das mit unserer Prägung zu tun? Wie können wir destruktive Verhaltensmuster ändern und wie entfachen wir unsere eigene Begeisterung für das Leben? Was hält uns davon ab, positive Vorbilder für unsere Jugend zu werden?“, fragte der Fotograf die Anwesenden, um sie dann an seinen begeisternden und wertschätzenden Ideen teilhaben zu lassen. Der Vortrag regte zum Nachdenken an, gab die Möglichkeit gemeinsam zu lachen und motivierte dazu, sich mit der eigenen Prägung und deren Wirkung im (Arbeits-)Alltag auseinander zu setzen.

Im Anschluss ließen die Gäste den Abend bei Häppchen und Getränken der Metzgerei Schatz sowie einem persönlichen Austausch mit Christian Holzknecht ausklingen.