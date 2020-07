Vermutlich weniger Schließungen bei Galeria Karstadt Kaufhof

Beim angeschlagenen deutschen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof fallen vermutlich weniger Standorte weg als ursprünglich angekündigt. Demnach könnten nach Aussagen von Sachwalter Frank Kebekus weitere fünf bis sechs Filialen erhalten bleiben - zusätzlich zu den sechs Niederlassungen, die bereits als gerettet gelten. Das berichtete am Freitag der "Spiegel".

Ursprünglich sollten 62 der 172 Kaufhäuser in Deutschland abgewickelt werden. "Wir reden noch mit einigen Vermietern, und ich hoffe, dass wir am Ende weniger als 50 Standorte schließen müssen", so Kebekus.