Vermögensverwalter Wicki im Grasser-Prozess befragt

Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere muss heute den zweiten Tag der Schweizer Vermögensverwalter Norbert Wicki der Richterin Marion Hohenecker Rede und Antwort stehen. Ihm wird Geldwäsche vorgeworfen. Er soll geholfen haben, Geldtransaktionen zu vertuschen. Wicki erklärte sich gestern unschuldig und beschuldigte eine Bank in Liechtenstein.

Wie schon gestern interessierte sich auch heute Richterin Hohenecker für die “Verdichtung” der Einzahlungen auf das Konto “Mandarin” in der Steueroase Belize. Auf diesem vermengen sich nämlich Gelder von Wicki, von Grasser (“Schwiegermuttergeld”) und vom Zweitangeklagten in diesem Prozess, Grassers Trauzeuge Walter Meischberger. Laut Anklage sind jedoch auch dies Gelder von Grasser, die er aus der Buwog-Provision bekam – was Grasser, Wicki und Meischberger bestreiten.