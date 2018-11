Vermögensaufbau statt -vernichtung: vom Sparer zum Anleger

Ein Jahrzehnt Niedrigzins liegt hinter uns. Eine erste Generation von Sparern kennt nur noch Zinsen unterhalb der Inflationsrate. Aktuell scheint es auch nicht so, als würde sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern. Mit durchaus fatalen Folgen für den Sparer.

Mit leistungsschwacher oder zu einseitiger Vermögensausrichtung bringen sich viele Sparer auf lange Sicht um ihr Geld. Sie sparen sich regelrecht arm, denn durch die Inflation verliert das angesparte Geld kontinuierlich an Wert. Liegt die Inflationsrate z. B. bei 1,5 Prozent, verliert ein Vermögen von 25.000 Euro pro Jahr etwa 375 Euro an Kaufkraft. Unsicherheiten und daraus resultierende Ängste verbauen oftmals die Möglichkeit, sich unabhängig von der Höhe der zur Verfügung stehenden Geldmittel Vermögen aufzubauen. Für langfristige Sparprojekte wie die Altersvorsorge und den Vermögensaufbau sind Investments in die Finanzmärkte derzeit alternativlos.