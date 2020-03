Vermögen der Fonds wuchs

Die Fondsvermögen sind im Vorjahr dank Kursgewinnen kräftig gestiegen.

Per Jahresende verwaltete Österreichs Fondsindustrie 195 Mrd. Euro, das waren 21,2 Mrd. Euro oder 12,2 Prozent mehr als im Jahr davor, wie die FMA mitteilte. Der Großteil des Anstiegs entfiel auf Kurswertgewinne, 4,3 Mrd. Euro stammten aus Nettomittelzuflüssen. Ein Plus gab es bei Nachhaltigkeitsfonds. Die meisten Gelder lagen in Mischfonds mit einem Vermögen von 83,6 Mrd. Euro (plus 15,9 Prozent). In Rentenfonds waren es 62,0 Mrd. Euro (plus 3,4 Prozent), in Aktienfonds 33 Mrd. Euro (plus 27,3 Prozent und in Immobilienfonds 9,4 Mrd. Euro (plus 10,2 ­Prozent).