Vermeulen bei Tour-de-Ski-Finale Vierter und Gesamt-Zehnter

Mika Vermeulen hat am Sonntag im Fleimstal zum Abschluss der Tour de Ski im Massenstart über 10 km Skating den ausgezeichneten vierten Rang belegt. Der 24-jährige Steirer hielt sich die gesamte Zeit in den Top Ten und war lange in Schlagdistanz zum Podestplatz. Am Ende fehlten ihm 11,8 Sekunden auf den drittplatzierten Hugo Lapalus (FRA) bzw. 27,8 auf Sieger Jules Lapierre. In der Tour-Gesamtwertung schaffte der ÖSV-Langläufer noch den Sprung in die Top Ten und wurde Zehnter.

Gesamtsieger wurde der Norweger Hardl Östberg Amundsen, der mit der Zeit von 3:41:21,9 Stunden bilanzierte und 1:19,2 Min. vor dem Deutschen Friedrich Moch und 1:32,8 vor Lapalus landete. Vermeulen lag 3:56,6 Minuten hinter Amundsen. In der Weltcup-Gesamtwertung verbesserte sich Vermeulen als Neunter ebenfalls in die Top Ten.

In der Tour de Ski hatte es bisher kein männlicher Langläufer aus Österreich in die ersten Zehn geschafft. Der dritte Platz von Johannes Dürr 2014 wurde später wegen Dopings aberkannt, ansonsten war einst Christian Hoffmann als 17. bester ÖSV-Läufer. Für 15.45 Uhr ist im Fleimstal der 10-km-Massenstart der Frauen mit Teresa Stadlober angesetzt. Auch die Salzburgerin hofft, ihren Top-Ten-Platz im Gesamtklassement zu halten.