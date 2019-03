Verlobte bei offener Wohnungstür getötet: Mordanklage

Die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen einen 40-jährigen Mann Mordanklage erhoben, der im vergangenen September seine Verlobte kurz vor der geplanten Hochzeit in ihrer Wohnung in der Leopoldstadt mit einem Küchenmesser getötet haben soll. Die Bluttat spielte sich bei geöffneter Wohnungstür ab, ein von den Hilferufen der Frau alarmierter Nachbar konnte vom Stiegenhaus aus die Vorfälle beobachten.

Dazu bekam sie im Zuge einer neuerlichen Auseinandersetzung am 8. September keine Gelegenheit mehr. Als die Frau dem mehrfach vorbestraften Gewalttäter vorhielt, er zerstöre ihr Leben, nahm er wiederum ein Küchenmesser an sich und stach damit wuchtig auf sie ein. Sie versuchte erfolglos die Stiche abzuwehren. “Kommt her und rettet mich! Er will mich abschlachten!”, rief die 50-Jährige laut Ohrenzeugen um Hilfe. Der Angreifer ließ selbst dann nicht von ihr ab, nachdem sie rücklings zu Boden gestürzt war. Der Anklageschrift zufolge, die der APA vorliegt, brachte er ihr weitere Stich- und Schnittverletzungen bei. Wie die Obduktion ergab, wurden der 50-Jährigen insgesamt vier tiefe Stichwunden im Hals- und Brustbereich und acht Schnitt- und Stichverletzungen am Oberbauch und an der Flanke zugefügt. Die 50-Jährige erstickte an ihrem eigenen Blut, bevor die von Hausbewohnern alarmierten Rettungskräfte eintrafen.