Verletzter Arbeiter in Wien von Höhenrettern geborgen

Ein Arbeiter ist am Montag nach einem Unfall im elften Stock eines Rohbaus in Wien-Liesing von Höhenrettern der Berufsrettung Wien gemeinsam mit der Seiltechnikeinsatzgruppe (STEG) über einen Baukran geborgen worden. Dann wurde der 50-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen, berichtete die Rettung am Dienstag.

Kollegen des Mannes hatten die Rettung um 16.50 Uhr verständigt, nachdem der Arbeiter nach einem Sturz von einer Leiter über starke Rückenschmerzen geklagt hatte. Die Bergung aus dem noch in Bau befindlichen Haus stellte die Einsatzkräfte allerdings vor eine hoch komplexe Aufgabe.

Neben dem Wiener Rettungshubschrauber rückten auch die Seiltechnikeinsatzgruppe (STEG) der Berufsrettung Wien sowie die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Wien an. Die Teams der verschiedensten Einsatzorganisationen, darunter auch vom Grünen Kreuz, waren nötig, um den Mann zu versorgen und zu retten. Nach der Stabilisierung des Bauarbeiters erfolgte die Rettung aus dem elften Stock dann mit dem Baustellenkran.

In Begleitung und abgesichert durch die Seiltechnikeinsatzgruppe und die Höhenretter wurde der Verletzte anschließend zu Boden gehoben. Dann wurde er mit dem Rettungshubschrauber in den Schockraum eines Krankenhauses geflogen.