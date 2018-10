Verletzte in Rom bei Rolltreppen-Einsturz vor CL-Spiel

Beim Einsturz einer Rolltreppe im Zentrum Roms sind vor dem Champions-League-Spiel AS Rom - ZSKA Moskau 19 Menschen verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. 15 Verletzte stammen aus Russland, sagten Vertreter der russischen Botschaft in Rom der Nachrichtenagentur Tass. Bei den anderen vier Personen handelt es sich Diplomaten zufolge um Ukrainer.

Fünf Personen hätten das Krankenhaus bereits wieder verlassen. In Lebensgefahr schwebt dem Bericht zufolge niemand. Der Unfall hatte sich am Dienstagabend in der U-Bahn-Station Repubblica ereignet. Die meisten Verletzten scheinen dem Fanlager des russischen Hauptstadtklubs anzugehören. Möglicherweise seien sie auf dem Weg ins Stadion betrunken gewesen und auf der Treppe gesprungen, so dass diese nachgegeben habe, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Die meisten Menschen seien eingeklemmt worden und hätten Verletzungen an den Beinen erlitten.