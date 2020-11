Verletzte bei Schusswaffenangriff in US-Einkaufszentrum

Bei einem Schusswaffenangriff nahe Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin sind acht Menschen verletzt worden. Ein Mann habe am Freitag (Ortszeit) in einem Einkaufszentrum in Wauwatosa um sich geschossen, teilte die örtliche Polizei mit. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Angreifer nicht mehr am Tatort gewesen. Da der Täter noch nicht gefasst wurde, rief die Polizei die Bevölkerung auf, die Gegend rund um den Tatort zu meiden.

Bei dem Angreifer handelte es sich den Angaben zufolge um einen um die 20 oder 30 Jahre alten Weißen. Er verletzte sieben Erwachsene sowie einen Jugendlichen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, zur Schwere ihrer Verletzungen machte die Polizei keine Angaben. Der Sender ABC News berichtete unter Berufung auf Wauwatosas Bürgermeister Dennis McBride, die Verletzten schwebten nicht in Lebensgefahr.