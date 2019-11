Verletzte bei Deckeneinsturz in Londoner Theater

Während einer Aufführung ist in einem Londoner Theater ein Teil einer Decke eingestürzt. Dabei wurden mehrere Menschen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Piccadilly Theatre im West Ende wurde komplett geräumt, etwa 1.100 Menschen mussten das Gebäude verlassen. Fotos zeigten ein etwa drei bis vier Meter großes Loch, aus dem Kabel heraushingen.

Aufgeführt wurde am Mittwochabend "Tod eines Handlungsreisenden" (Death of a Salesman) von Arthur Miller mit Hollywood-Schauspieler Wendell Pierce in der Hauptrolle. Das Drama stand erst seit Montag auf dem Spielplan. Das Theater bedauerte den Vorfall. Im Oberrang sei ein Stück Gipskarton aus der Decke gekracht, sagte eine Sprecherin. "Die Aufführung wurde sofort gestoppt und das Theater sicher evakuiert." Drei Männer und zwei Frauen seien leicht verletzt worden, teilten die Rettungskräfte mit.