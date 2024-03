Verletzte bei Brand auf Vorarlberger Berghütte

Wegen massiver Rauchentwicklung durch einen defekten Kühlschrank sind am Freitagabend im Skigebiet Golm im Montafon mehrere Menschen verletzt worden. Als der Brand kurz nach 21.30 Uhr ausbrach, befanden sich laut Polizei 55 Personen in der Gästeunterkunft auf Matschwitz. Drei von ihnen mussten an Ort und Stelle durch die Rettung mit Sauerstoff versorgt werden, nachdem sie versucht hatten, die Rauchentwicklung zu stoppen.

Drei weitere Personen wurden mit Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die nicht verletzten Gäste wurden mit der Seilbahn ins Tal gebracht und in einer Notunterkunft einquartiert.