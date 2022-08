Verlassenschaft von verstorbenem CPI-Eigentümer in Konkurs

Die Verlassenschaft des im April verstorbenen Eigentümers der CPI-Gruppe, Ernst Kreihsler, ist vom Verlassenschaftskurator in Konkurs geschickt worden, teilten die beiden Gläubigerverbände AKV und KSV1870 am Freitag mit. Die Verbindlichkeiten betragen 27,3 Mio. Euro und setzen sich aus Eigenverbindlichkeiten Kreihslers, Haftungen, Garantien und Bürgschaften für die CPI-Gruppe sowie Schadenersatzansprüchen zusammen. Laut AKV sind rund 23 Gläubiger betroffen.

Den Verbindlichkeiten stehen mehrere Liegenschaftsanteile in Wien sowie einige Beteiligungen als Aktiva gegenüber. Das Vermögen werde nun der Verwertung zugeführt, ein allfälliges Masseguthaben wird am Ende des Verfahrens als Verteilungsquote an die Gläubiger ausgeschüttet, schreibt der AKV. Ob es zu einer Quotenausschüttung kommt, ist aber noch unklar.