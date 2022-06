Verlässliche Partner von DNA wegen

Sie sind in Vorarlberg die Säule der heimischen Wirtschaft: Die Familien- und Traditionsunternehmen. Nachhaltiges Denken und Wirtschaften dominieren, die Bindung zum Standort ist groß.

Als Felsen in der Brandung habe sich Vorarlbergs Traditionsunternehmen auch in stürmischen Zeiten nicht unterkriegen lassen. Dies haben sie besonders in den vergangenen beiden Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Wenn in einer Familie strategisch geplant wird, ein Unternehmen in die jeweils nächste Familiengeneration weiterzugeben, dann ist die Identifikation mit dem Unternehmen eine andere. Die Kontinuität im Eigentum und in der Führung sind ein Wert an sich.