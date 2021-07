Verlässlich und zuverlässig

Unternehmer des Jahres: Bernhard Zangerl, CEO Bachmann Electronic

Zangerl, gebürtiger Tiroler und bis heute auch dort wohnhaft, arbeitet seit vielen Jahren in Vorarlberg, bei Hirschmann, wo er unter dem zwischenzeitlichen Eigentümer der Multimediasparte, der Firma Harris, auch für deren weitere Europa­standorte zuständig war, bei einem Start-up und seit 2006 bei Bachmann, setzt auf Tugenden, die in allen Bereichen gefragt sind, doch durchaus mühsamer zu erreichen sind: Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit. Für die Kunden, die in den meisten Fällen im Energiebereich tätig sind, eine substanzielle Eigenschaft, geht es doch um die Versorgungssicherheit in einem nachhaltigen Bereich.

Ständige Weiterentwicklung

Das Familienunternehmen hat unter seiner Führung die vom Firmengründer Gerhard Bachmann Anfang der 2000er-Jahre initiierte Hinwendung zu Automatisierung von Windturbinen konsequent ausgebaut und ebenso konsequent weiterentwickelt, ohne die anderen Geschäftsbereiche wie Industrie und Maschinenbau, Marine und Offshore sowie erneuerbare Energien zu vernachlässigen. In allen Bereichen zielt das Wirken des Feldkircher Unternehmens auf Energieeffizienz und Dekarbonisierung. Mittlerweile sind übrigens rund 120.000 Windräder mit der Steuerung und Überwachung aus Feldkirch ausgestattet und das Unternehmen ist mit einem Marktanteil von über 50 Prozent weltweit die Nummer 1 in der Automatisierung von Windkraftanlagen. Der Fokus dabei liegt auf der ständigen Weiterentwicklung der Steuerungen und darauf, den Kunden eine Rundumlösung anzubieten, die gewährleistet, dass die Windräder bzw. Maschinen, die mit dem „Hirn aus Feldkirch“ ausgestattet sind, keine Stehzeiten haben. Einen wichtigen Beitrag in der Energiewende leistet Zangerl auch als langjähriger Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Windenergie im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau, in dem die 140 wichtigsten Unternehmen Europas in diesem Bereich zusammenarbeiten. In Summe habe man wohl mehr richtige als falsche Entscheidungen getroffen und vielleicht hat uns auch das Glück des Tüchtigen geholfen“, so Zangerl.