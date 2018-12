Verkehrsverbund Vorarlberg fordert Vorfahrt für Linienbusse

Dornbirn - Der öffentliche Verkehr stößt auf Vorarlbergs Straßen immer mehr an seine Grenzen.

Der zunehmende Straßenverkehr sorge für Verspätungen und verpasste Anschlüsse, sagte am Donnerstag Christian Hillbrand, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Vorarlberg (VVV). Er forderte deshalb die Ausarbeitung von Strategien zur Gewährleistung eines hochwertigen öffentlichen Verkehrs auch in einem urbanen Umfeld.

“Die bereits gesetzten Maßnahmen zur Priorisierung von Linienbussen reichen an manchen Stellen nicht mehr aus, um das System stabil zu halten”, so Hillbrand bei der Präsentation des neuen VVV-Fahrplans. Hillbrand wünschte sich insbesondere ein klares und mutiges Bekenntnis der Politik, dass der Linienbus im Bedarfsfall Vorfahrt habe – auch wenn deshalb umgekehrt andere warten müssten. Eines sei klar: “Wenn die Qualität des öffentlichen Verkehrs nicht gehalten und ausgebaut werden kann, so könnte auch der Pkw-Verkehr wieder zunehmen – mit nachteiligen Folgen für uns alle”, so der VVV-Geschäftsführer.