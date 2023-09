Verkehrsunterbrechung auf der Krim-Brücke

Der Verkehr auf der Krim-Brücke ist vorübergehend eingestellt. Das teilte der von Russland eingesetzte Betreiber der Brücke auf seinem Telegram-Kanal mit. Einen Grund nannte er nicht. Die Krim-Brücke war in den vergangenen Monaten vermehrt Ziel von Drohnenangriffen aus der Luft und vom Meer aus. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief unterdessen die Ukrainer auf, sich auch 18 Monate nach Beginn der russischen Invasion auf das Kriegsgeschehen zu konzentrieren.

"Obwohl heute der 565. Tag dieses Krieges ist, muss jeder Einzelne wie in den ersten Tagen auf die Verteidigung des Staates konzentriert sein", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft am Montagabend. "Russland hofft nicht auf den Sieg. Der Feind hofft nur, dass wir dem Ganzen nicht standhalten werden. Die Ukraine muss standhaft bleiben. Alles, was uns stärkt, ist eine Priorität, die einzige Priorität. Es darf keine Nachlässigkeit geben. Wir werden niemandem erlauben, die Ukraine zu schwächen."