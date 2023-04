Verkehrsunfall mit Verletzung auf der Autobahn A14

Ein 31-jähriger Mann aus Feldkirch nahm unbefugt ein Auto in Betrieb und verursachte einen Unfall auf der A14 bei Sulz.

Am Montag, 24. April 2023, gegen 18.50 Uhr, lenkte ein 31-jähriger Mann aus Feldkirch einen Pkw, welchen er zuvor in Feldkirch unbefugt in Betrieb genommen hatte, auf der Autobahn A14 in Fahrtrichtung Deutschland.