Motorradfahrer touchiert Leitplanke und stürzt

Unfall auf der L193 zwischen Au und Damüls.

Sonntagmittag gegen 12.00 Uhr fuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Motorrad und seiner Frau auf dem Sozius auf der L193 von Damüls in Richtung Au. In einer Linkskurve touchierte der Lenker mit dem Sturzbügel seines Motorrades die Leitplanke, wurde in der Folge zur Straßenmitte versetzt und kam zu Sturz.