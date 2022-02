Verkehrsunfall: Kollision mit Baum in Hard

Am Sonntagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Hard. Ein 45-jähriger PKW-Lenker kollidierte mit einem Baum.

Am 13.02.22 gegen 21:15 Uhr war ein 45-jähriger PKW-Lenker auf der Rheinstraße L202 in Hard von Fußach kommend in Richtung Bregenz unterwegs. Unmittelbar vor der Kreuzung Mittriedstraße musste er angeblich stark husten und wollte deshalb den PKW abbremsen und zum Stillstand bringen.