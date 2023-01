Mutter und Kinder bei Unfall in Tirol schwer verletzt

Eine 34-jährige Frau und ihre beiden Kinder, ein dreijähriger Bub und ein fünfjähriges Mädchen, sind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Pass-Thurn-Straße (B 161) in Jochberg im Tiroler Bezirk Kitzbühel schwer verletzt worden. Die Frau hatte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und war letztlich gegen einen entgegenkommenden Wagen gestoßen. Auch zwei weitere Pkw-Lenker sowie eine Beifahrerin erlitten Verletzungen.

Mutter und Kinder wurden in das Unfallkrankenhaus Salzburg, die Innsbrucker Klinik und das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Auch die anderen Beteiligten erlitten Verletzungen: Die 57-Jährige und ihr 58-jähriger Beifahrer wurden unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Zell am See im Pinzgau gebracht, der 29-Jährige mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert.