Verkehrsunfall in Hörbranz: 79-jährige schwer verletzt

Am Samstagnachmittag ereignete sich in Hörbranz ein Verkehrsunfall.

Gegen 12:35 Uhr ereignete sich in Hörbranz ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Deutschland befuhr die Salvatorstraße in Richtung Allgäustraße. Gleichzeitig war eine 79-jährige, in Hörbranz wohnhafte Frau mit ihrem PKW auf der Allgäustraße unterwegs, die aus Hörbranz kommend in Richtung Lochau fuhr. Beim Abbiegevorgang des 41-jährigen Fahrers nach links kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.