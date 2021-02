Verkehrsunfall auf der A14: Anhänger umgekippt

Am Mittwoch fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Pkw und einem Anhänger auf der Autobahn Richtung Tirol, als sich kurz nach dem Pfändertunnel der Anhänger vom Fahrzeug löste.

Ein 49-jähriger Mann fuhr am Mittwoch, um 6.40 Uhr, mit seinem Pkw mit angehängtem Verkaufsanhänger auf der Rheintalautobahn in Richtung Tirol. Kurz nach der Ausfahrt aus dem Pfändertunnel (Km 9,4) löste sich aus unbekannter Ursache der Anhänger vom Zugfahrzeug und kippte um. Die mittlere Fahrspur und die Überholspur der in diesem Bereich dreispurigen Autobahn wurden durch den Unfall blockiert.