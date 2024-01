Verkehrstote steigen 2023 um sieben Prozent auf 396

396 Menschen sind im abgelaufenen Jahr 2023 auf Österreichs Straßen tödlich verunglückt. Das sind um sieben Prozent mehr als im Jahr 2022, aber zum vierten Mal seit 2019 weniger als 400 Getötete in einem Jahr, womit die Zahl unter dem Vor-Corona-Niveau vor vier Jahren mit 416 Todesopfern liegt. Langfristig bedeute dies somit die viertniedrigste Opferzahl seit Beginn der Aufzeichnungen, berichtete das Innenministerium (BMI) am Neujahrstag.

Im Burgenland gab es im abgelaufenen Jahr 20 Verkehrstote (2022: 19), in Kärnten 29 (21), in Salzburg 36 (19), in der Steiermark 81 (70), in Tirol 35 (29). Während sich in diesen fünf Bundesländern die Opferzahlen erhöht haben, sind sie in Vorarlberg mit zwölf (16), in Niederösterreich mit 97 (98) sowie in Oberösterreich mit 73 (80) und in Wien mit 13 (18) im Vergleich zu 2002 gesunken.