Verkehrstafel gerammt, Laterne mitgerissen und in Hausmauer gekracht

Am Montagmittag kam es in Sulz zu einem spektakulären Unfall.

Ein 40-jähriger Pkw-Lenker stellte am 02.01.2023 gegen 11:50 Uhr seinen Pkw bei seinem Wohnhaus in der Garage in Sulz ab. Anschließend stieg der Mann aus und begab sich ins Wohnhaus.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit setzte sich der Pkw aufgrund des leichten Gefälles der Garage sowie dem eingelegten „N“-Gang in Bewegung und rollte rückwärts aus der offenen Garage. In weiterer Folge rollte der Pkw die Hauseinfahrt hinunter, über die Straße „Gaugerichtsweg“, über eine Böschung, eine Privatstraße, über den „Sulner Berg“ gegen eine Straßenlaterne der Gemeinde Sulz, gegen einen Zaun und eine Hauswand und kam anschließend seitlich in der Garagenabfahrt eines Hauses in der Rheticusstraße zum Stillstand.