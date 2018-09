Verkehrssicherheit: Helfer gesucht!

Am Montag, dem 10. September 2018, beginnt das neue Schuljahr.

Um die Sicherheit der Hohenemser Schüler im Straßenverkehr zu gewährleisten, werden für das Schuljahr 2018/19 interessierte Frauen und Männer gesucht, die sich an Schultagen morgens vor Schulbeginn und mittags nach Schulschluss ehrenamtlich als Elternlotsen engagieren. Der überschaubare zeitliche Aufwand sowie die flexible Einteilung der Einsätze machen die Mitarbeit auch für berufstätige Personen oder Eltern mit kleinen Kindern attraktiv. Der Zeitaufwand pro Einsatz beträgt zwischen 20 und 30 Minuten. Die Anzahl der Einsätze wird individuell festgelegt.

Mit ihrem freiwilligen Engagement tragen die Elternlotsen in Hohenems wesentlich zur Verkehrssicherheit bei den Zebrastreifen beim Kiosk am Schlossplatz sowie bei der Pfarrkirche St. Karl bei. Sie sichern den Schulweg der Kinder und tragen so zur Vermeidung von Unfällen bei.

Elternlotsen übernehmen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe im Bereich der Verkehrserziehung. Sie haben eine Vorbildfunktion!