Verkehrsprobleme und Stromausfälle durch Schnee in Kärnten

Schneefälle haben am Montag in Kärnten für Verkehrsbehinderungen, Unfälle und Probleme bei der Stromversorgung gesorgt. Insbesondere für höher gelegene Straßen galt vielerorts Schneekettenpflicht, etwa für die Turrach (B95), die Hochrindl Straße (L65) und die Katschberg Straße (B99). Der Wurzenpass (B109) wurde wegen Lawinengefahr gesperrt. Die Schneefälle sollen laut Prognosen bis Mittag überall abklingen. Für die nächsten Tage sind weitere Niederschläge angesagt.

Geosphere Austria berichtete in einer Aussendung, dass der Schwerpunkt des Schneefalls vor allem Osttirol und Oberkärnten war. In Oberkärnten gab es auch in tiefen lagen fünf bis 15 Zentimeter Neuschnee. Beim Flughafen Klagenfurt waren es 16 Zentimeter. In Bad Eisenkappel hatte es 30 Zentimeter, in Bad Bleiberg 40 Zentimeter und am Loiblpass 50 Zentimeter geschneit.