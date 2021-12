Verkehrsprobleme und Feuerwehreinsätze im Land

Intensive Schneefälle über Nacht haben Donnerstagfrüh in Vorarlberg Verkehrsbehinderungen und Feuerwehreinsätze verursacht.

Die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle Feldkirch (RFL) verzeichnete bis 7.00 Uhr 23 Einsätze, Hotspot war dabei der Großraum Feldkirch mit 14 Einsätzen. In einigen Gemeinden des Bezirks Feldkirch fiel laut ORF Radio Vorarlberg in den Nachtstunden der Strom aus, in der Früh waren aber wieder alle Haushalte mit Elektrizität versorgt. Vom Stromausfall betroffen waren etwa die höher gelegenen Gemeinden Fraxern und Viktorsberg sowie der zu Zwischenwasser gehörige Ort Dafins.

Schneefall ruft Feuerwehr auf den Plan







Verkehrsunfall in Röthis © Mathis

Keine größeren Schäden

Bei Neuschneemengen von 20 bis 30 Zentimeter, lokal auch mehr, bezogen sich die Feuerwehreinsätze großteils auf abgeknickte Bäume, die Straßen verlegten, und auf von der Fahrbahn gerutschte Autos.

Der sehr nasse Schnee laste schwer auf den Bäumen und Dächern, größere Schäden seien aber bisher ausgeblieben, hieß es bei der RFL. Als "relativ ruhig" beurteilte die Polizei Donnerstag früh die Lage auf den Straßen. Aufgrund der Straßensituation kamen Verkehrsteilnehmer verbreitet nur langsam voran. In Röthis (Bezirk Feldkirch) geriet ein Autofahrer von der schneeglatten Fahrbahn und touchierte einen Baum, in Lustenau landete ein Autolenker auf der Senderstraße in einem Graben und in Nüziders (Bezirk Bludenz) blockierte ein hängen gebliebener Lkw die Autobahnabfahrt.

Unfall auf der A96 bei Lindau

Der ÖAMTC meldete Rückstau auf der Rheintalautobahn (A14) bei Hörbranz (Bezirk Bregenz) aufgrund eines Unfalls mit vier Lkw bei Lindau (Bayern) in Richtung München. Auf zahlreichen höher gelegenen Straßen Vorarlbergs galt Schneekettenpflicht für Lkw. So herrschte etwa auf der Arlbergstraße (L197) auf der Verbindung zwischen Langen und St. Anton Schneeglätte, ebenso auf der Faschinastraße (L 193), der Schwarzachtobelstraße (L 7) und der Verbindung zwischen Dornbirn und Bersbuch (L 48) und auf der L 11 nach Möggers (Bezirk Bregenz). Zwischen Bregenz und Langen (L 12) und auf der Strecke Dornbirn-Kehlegg sowie Dornbirn-Ebnit galt die Schneeketten-Pflicht für alle. Die L28 zwischen Schnepfau und Bizau (Bregenzerwald) war wegen Lawinengefahr gesperrt.

Erhebliche Lawinengefahr

Die Vorarlberger Landeswarnzentrale schätzte die Lawinengefahr aufgrund der großen Neuschneemengen verbreitet als "erheblich" ein, das bedeutet Stufe drei auf der fünfteiligen Skala. Gerade in Steillagen seien spontane Locker- und Schneebrettlawinen möglich, diese könnten bereits durch geringe Zusatzbelastung ausgelöst werden. Im Rätikon und in der Silvretta wurde die Gefahrenlage oberhalb von 2.000 Metern sogar als "groß" (Stufe 4) beurteilt, hier können schon einzelne Wintersportler eine Lawine auslösen. Gefahrenstellen seien oft von außen nicht erkennbar, so die Warnung. Noch den ganzen Vormittag über sollte es in Vorarlberg schneien, für Freitag waren weitere Schneefälle angekündigt. Die Lawinensituation bleibe daher angespannt, so die Landeswarnzentrale.