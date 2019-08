Verkehrsbehinderungen wegen Trans Vorarlberg Triathlon

Rund 500 Sportler starten bei der achten Auflage in Bregenz. Verkehrseinschränkungen und Sperren sind im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr notwendig.

1,2 Kilometer Schwimmen im Bodensee, 93 Kilometer Radfahren in den Alpen, 12 Kilometer Laufen in Lech – am Sonntag, 25. August, startet bereits die achte Auflage des internationalen „Trans Vorarlberg Triathlon“ von Bregenz nach Lech. Geschwommen wird von der Westbucht im Bregenzer Strandbad bis zur Festspielbühne, dann geht’s mit dem Rad quer durch den Bregenzerwald nach Lech, wo die rund zwölf Kilometer lange Laufdisziplin den Triathlon beendet. Es werden rund 500 Sportlerinnen und Sportler aus dem In- und Ausland erwartet.