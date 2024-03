Verkaufsstart für Wiener Signa-Kaufhaus-Rohbau "Lamarr"

Rund um die Pleiten des schwer angeschlagenen Signa-Firmenkonglomerats von Rene Benko ist nun der Verkaufsprozess für den Rohbau des Kaufhauses "Lamarr" auf der Wiener Einkaufsmeile Mariahilfer Straße gestartet worden. Das teilte der dafür zuständige Insolvenzverwalter Clemens Richter am Mittwoch mit. Die Baustelle des Mehrzweckgebäudes steht seit mehreren Wochen - wie andere in Bau befindliche Signa-Projekte - still.

"In der ersten Phase des Insolvenzverfahrens galt es die fortgesetzte Sicherung der Baustelle zu organisieren", so Richter. "Durch den nunmehr eingeleiteten strukturierten Verkaufsprozess soll der bestmögliche Erwerber gefunden und die seit Monaten bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Zukunft des Projektes "Lamarr" geklärt werden."