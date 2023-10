Verirrtes Reh von Feuerwehr aus Geländer in Wien gerettet

Glücklicher Ausgang für ein verirrtes Reh in Wien: Das Tier geriet am Montagnachmittag von seinem Weg ab und blieb letztendlich in einem Geländer der Fußgängerbrücke auf der Wiener Südosttangente (A23) am Wienerberg stecken, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Passanten entdeckten das Wild in der misslichen Lage und alarmierten die Einsatzkräfte.

Die Berufsrettung Wien rückte daraufhin mit 16 Personen und drei Fahrzeugen aus und fanden das Reh festgesteckt zwischen den Stäben vor. Mit einem hydraulischen Spreizer bogen sie die Stäbe auseinander. Um das verängstigte Tier etwas zu beruhigen und zu schützen, wurde es mit einer Decke umhüllt. Nach der vorsichtigen Befreiung wurde das Reh untersucht. "Es blieb bei dem gefährlichen Ausflug unverletzt und wurde in einem nahen Waldstück - abseits der Autobahn - freigelassen", hieß es von der Feuerwehr.