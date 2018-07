Verirrte Rinder verursachten im Pinzgau Verkehrsunfall

Zwei tote Kälber, zwei verletzte Tiere und drei kaputte Autos: Das ist die Bilanz eines Unfalls in der Nacht auf Sonntag in Uttendorf im Salzburger Pinzgau. Kurz vor Mitternacht hatten sich mehrere Rinder auf die Mittersiller Straße verirrt. Drei Autofahrerinnen, die nach Mittersill unterwegs waren, hatten die Tiere in der Dunkelheit nicht rechtzeitig gesehen und stießen mit ihnen zusammen.

Zwei Kälber starben, eine Mutterkuh und ihr Kalb wurden durch die Kollision verletzt. Die drei Frauen im Alter von 21, 31 und 42 Jahren blieben unverletzt, ihre Autos wurden aber zum Teil schwer beschädigt.