Verirrte Australierin alarmierte Retter durch SOS-Schriftzug

Nach drei Tagen im australischen Busch hat eine Frau durch einen in den Boden gekratzten SOS-Schriftzug auf sich aufmerksam gemacht. Er habe den stummen Hilfeschrei der auf einer Campingtour mit Freunden vom Weg abgekommenen Australierin Deborah Pilgrim auf Überwachungskameras entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert, sagte der Besitzer der Kameras, Neil Marriot, dem Sender ABC am Mittwoch.

Kurz darauf wurde die Vermisste gerettet. Marriot ist Eigentümer eines Anwesens in der entlegenen Gegend im Bundesstaat South Australia. Er hatte die Kameras erst kürzlich nach mehreren Einbrüchen auf seinem Anwesen aufgebaut. Dies erwies sich für Deborah Pilgrim als Glücksfall. Sie hatte sich am Sonntag verirrt, als sie mit Freunden durch das dichte Buschland marschierte. Dutzenden Polizisten und Rettungskräften war es bis Dienstag nicht gelungen, die 55-Jährige in dem unübersichtlichen Gelände zu finden.