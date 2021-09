Verhüllter Triumphbogen wird am Donnerstag eingeweiht

Von einem Jugendtraum zu einer posthumen Hommage: Das Projekt des verhüllten Pariser Triumphbogens hat das Künstlerpaar Christo und Jeanne-Claude ihr ganzes Leben begleitet - und darüber hinaus. Wenn das silbrig-blau verpackte Denkmal am Donnerstag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eingeweiht wird, dann schließt sich ein Kreis. "Es war ein verrückter Traum, der sich nun erfüllt", sagt Andrey Paounov, ein bulgarischer Filmemacher aus dem Team Christo im AFP-Interview.

Sie waren am selben Tag geboren, aber sonst ein ungleiches Paar: der aus Bulgarien geflohene, staatenlose Künstler und die Stieftochter eines Charles de Gaulle nahestehenden Generals. Aus dem Fenster ihrer Dachstube in Paris konnten sie den protzigen Triumphbogen sehen, den Napoleon für die getöteten Soldaten in Auftrag gegeben hatte.