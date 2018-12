Verhandlungsrunde für Bahn-Kollektivvertrag nach Streik

Am Samstag um 14.00 Uhr startet in der Wiener ÖGB-Zentrale die bereits zehnte Verhandlungsrunde für den Bahn-Kollektivvertrag. Nach dem zweistündigen Warnstreik am vergangenen Montag versuchen Arbeitgebervertreter und die Gewerkschaft erneut, eine Einigung zu erzielen. Erwartet wird ein Verhandlungsmarathon.

Das letzte Angebot der Arbeitgeberseite von 3,37 Prozent Lohn- und Gehaltsplus bezeichnete vida-Gewerkschaftschef Roman Hebenstreit als “Kreativrechnung”, weil es Einmalzahlungen enthalte und sich nicht auf die KV-Gehaltstabelle und IST-Gehälter beziehe. Er drängt auch auf deutliche Verbesserungen im Rahmenrecht für die rund 40.000 Beschäftigen im österreichischen Bahnsektor.