Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition Venezuelas

In Mexiko sind die Verhandlungen der Regierung Venezuelas mit der Opposition fortgesetzt worden. Eine erste Runde am Freitag endete ergebnislos, die Gespräche sollen nun bis Montag dauern. Die Gegner von Regierungschef Nicolas Maduro fordern Garantien für freie Wahlen, die Regierung wiederum hofft auf die Rücknahme internationaler Sanktionen. Offiziell nicht thematisiert wird der Abgang Maduros, dem die Opposition Wahlfälschung bei seiner Wiederwahl im Jahr 2018 vorwirft.

In Venezuela tobt seit Jahren ein erbitterter Machtkampf zwischen dem umstrittenen linksgerichteten Staatschef Maduro und der Opposition um Juan Guaidó, der von westlichen Ländern wie den USA unterstützt und als Venezuelas Staatschef anerkannt wird.

"Unser Ziel ist es, ein Abkommen zu erreichen, das den Konflikt durch freie und faire Präsidentschafts- und Parlamentswahlen mit Garantien löst", sagte Guaidó in einer Videobotschaft. Es sei bekannt, dass derzeit in Venezuela keine fairen Wahlen möglich seien. "Deshalb sind wir hier in Mexiko."