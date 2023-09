Verhandlungen um Aus des Amtsgeheimnisses im Finale

Die langwierigen Verhandlungen über die Abschaffung des Amtsgeheimnisses befinden sich laut Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer im Finale, in den nächsten Wochen soll der Entwurf für das neue Informationsfreiheitsgesetz an das Parlament übermittelt werden. Darin vorgesehen sei ein Grundrecht auf Information, das Amtsgeheimnis werde dadurch für Bund, Länder und alle Gemeinden - und zwar unabhängig von deren Größe - abgeschafft, betonte Maurer gegenüber der APA.

In einem Entwurf von Mitte Juni, über den das Ö1-"Morgenjournal" am Mittwoch berichtet hat und der auch der APA vorliegt, wird nun eine Einschränkung des Gesetzes auf die 87 österreichischen Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern vorgeschlagen. Dadurch bliebe laut Ö1 in über 2.000 Gemeinden mit mehr als 4,7 Mio. Einwohnern das Amtsgeheimnis de facto erhalten. "Offensichtlich versuchen Länder und Gemeinden in einem letzten Aufbäumen des Amtsgeheimnisses zu verhindern", kommentierte Maurer das Papier. Der Gesetzesentwurf der Koalition sehe aber "selbstverständlich" die Abschaffung des Amtsgeheimnisses für Bund, Länder und alle Gemeinden vor.