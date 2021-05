Verhandlungen über EU-Agrarreform vertagt

Bei den Verhandlungen zwischen Europaparlament und Mitgliedstaaten über die Reform der milliardenschweren EU-Agrarpolitik hat es keinen Durchbruch gegeben. Wie der EU-Rat am Freitag mitteilte, blieb trotz Fortschritten in mehreren Bereichen "eine Reihe von Schlüsselfragen offen". Die Gespräche seien deshalb bis zum nächsten Treffen der EU-Agrarminister im Juni verschoben worden. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sieht im Scheitern eine "vertane Chance".

Umstritten ist weiterhin, welchen Anteil des Budgets künftig sogenannte Ökoregelungen - also Umweltauflagen für deren Umsetzung Gelder gezahlt werden - ausmachen sollen. Das Europaparlament will in den Verhandlungen mit 30 Prozent einen deutlich höheren Prozentsatz durchsetzen als die nationalen Regierungen mit 20 Prozent.