Verhaltenes Zwitschern: "Nachtigall von Gorenjska" in Graz

In der Grazer Oper ist am Samstag zum ersten Mal die slowenische Nationaloper "Die Nachtigall von Gorenjska" gezeigt worden. Das Werk zeichnet sich nicht durch besonderen Melodienreichtum oder Originalität aus, ist aber ein nettes Stück Folklore mit einem Hauch von Tiefsinn. Ausgeführt wurde es von einem soliden Ensemble, die Grazer Philharmoniker spielten dem Stil des Werkes angemessen schlicht und ordentlich unter der Leitung von Marko Hribernik.

"Die Nachtigall von Gorenjska" wurde 1872 als Operette in Ljubljana uraufgeführt und 1896 in eine Oper umgewandelt. Diese Fassung ohne Sprechtext steht nun in Graz auf dem Spielplan. Das Werk erzählt die Geschichte von Minka, die durch ihren Gesang einem Impresario auffällt. Er möchte sie mitnehmen und verspricht ihr eine große Karriere, doch sie entscheidet sich, bei ihrer Mutter und ihrem Freund im Dorf zu bleiben. Drumherum gibt es viel Volk in Tracht und später in moderner Kleidung (Kostüme: Leo Kulas), das das Geschehen durch Chorszenen bereichert.